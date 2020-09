Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorfahrtsunfall mit leichtverletzter Person

Roschbach (ots)

Am 19.09.2020 gegen 11:00 Uhr kam es zu einem Vorfahrtsunfall auf der L516 an der Einmündung Roschbach. Ein 43-Jähriger PKW-Fahrer wollte an der Einmündung Roschbach nach rechts auf die L516 abbiegen und übersah hierbei die von links kommende und auf der Vorfahrtsstraße befindliche 38-jährige PKW-Fahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt. Durch die Kollision wurde die 38-jährige Fahrerin leicht verletzt und durch den hinzugerufenen Rettungsdienst betreut. Für die Aufräum- und Abschlepparbeiten musste der rechte Fahrstreifen bis ca. 12:30 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr musste in diesem Zeitraum geregelt und an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

