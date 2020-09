Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrer unter Btm-Beeinflussung

Annweiler (ots)

In den frühen Abendstunden des 19.09.2020 fiel einer Streife in der Landauer Straße in Annweiler ein 45 jähriger PKW Fahrer auf. Bei der folgenden Kontrolle erhärtete sich der Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Urintest ergab ein positives Ergebnis auf Cannabisprodukte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde präventiv sichergestellt.

