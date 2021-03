Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Wendemanöver verursacht Verkehrsunfall

Celle (ots)

Gestern Abend befuhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Hambühren mit seinem Toyota die Welfenallee in Richtung Wilhelm-Heinichen Ring. Ohne den Blinker zu setzen wendete er sein Fahrzeug plötzlich, so dass die Fahrzeugführerin des PKW Audi hinter ihm einen Zusammenprall nicht mehr vermeiden konnte. Die 22 Jahre alte Autofahrerin prallte in seine rechte Fahrzeugseite. Die Frau aus Celle erlitt einen Schock. Der Unfallverursacher wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

