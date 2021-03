Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Zigaretten aus PKW entwendet

Celle (ots)

Zigaretten im Wert einer vierstelligen Summe erbeutete gestern Mittag (Montag, 30.03.2021. 11.30 bis 11.40 Uhr) ein unbekannter Täter auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Telefunkenstraße. Während der Warenauslieferung parkte der Lieferwagen mit den Tabakwaren auf dem Parkplatz, als der Dieb die Gelegenheit nutzte, und drei Kisten Zigaretten an sich nahm und damit unerkannt flüchtete. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei Celle unter 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell