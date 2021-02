Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Nachtrag zu "Vandalismus zielt auf parkende Autos"

Weitere beschädigte Autos gemeldet

Gescher (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in Gescher. Im Laufe des Montags wurden weitere Taten der Polizei gemeldet: Einen Heckwischer brachen die Unbekannten zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Sonntag, 14.00 Uhr, an einem auf dem Schlesierring geparkten grauen Opel ab. An einem am Westfalenring stehenden silberfarbenen Mercedes wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen Samstag, 10.00 Uhr, und Montag, 09.00 Uhr. Die Scheibe der Beifahrertür beschädigten Vandalen in der Nacht zum Samstag zwischen 18.00 und 09.30 Uhr an einem auf dem Buchenweg geparkten silberfarbenen VW. Einen Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Link zur gestrigen Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4838755

