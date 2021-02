Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Parkendes Auto beschädigt

Borken (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Heidener Straße ist es am Dienstag in Borken zu einem Unfall gekommen. Dabei entstand an einem dort stehenden schwarzen Chevrolet ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Als der Fahrer gegen 19.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, erwartete ihn ein junger Mann. Dieser habe ihm erklärt, seine Mutter sein mit ihrem Auto gegen seinen Pkw gefahren - es sei jedoch kein Schaden entstanden. Zu einem Austausch von Daten sei es nicht gekommen. Bei näherem Hinschauen stellte sich heraus, dass das parkende Fahrzeug doch Beschädigungen davongetragen hatte. Die Polizei bittet die betreffende Fahrerin - sie war mit einem weißen SUV unterwegs -, sich beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden: Tel. (02861) 9000.

