Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Firmentransporter aufgebrochen

Raesfeld (ots)

Auf Werkzeuge abgesehen hatten es Unbekannte in den vergangenen Tage in Raesfeld: Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang zu zwei Firmenwagen verschafft, die auf einem Betriebsgelände an der Borkener Straße standen. Aus einem der beiden Autos entwendeten die Diebe zwei Schweißgeräte, ein Stromaggregat der Marke Honda sowie ein Betonortungsgerät der Firma Würth. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 09.02., 18.00 Uhr und Donnerstag, 11.02., 16.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell