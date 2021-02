Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auto auf Einfahrt angefahren

Borken (ots)

Böse Überraschung für eine Autofahrerin am Montag in Borken: Ein Unbekannter hat ihren Wagen angefahren und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der beschädigte blaue Opel hatte auf einer Einfahrt an der Josephinistraße gestanden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro; darüber hinaus zog der Verursacher auch noch eine Anpflanzung im Vorgarten in Mitleidenschaft. Das Geschehen spielte sich zwischen 20.15 Uhr und 23.30 Uhr ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

