Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Altkleidercontainer in Brand gesteckt

Rhede (ots)

Unbekannte Täter haben ersten Erkenntnissen zufolge in der Nacht zum Dienstag in Rhede einen Altkleidercontainer angezündet. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Das Geschehen spielte sich an der Vardingholter Straße ab; Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

