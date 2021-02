Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Vandalismus zielt auf parkende Autos

Gescher (ots)

Abgebrochene Scheibenwischer, abgetretene Außenspiegel: Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Gescher mehrere Autos mutwillig beschädigt. Zielscheibe der Gewalt waren insgesamt vier Fahrzeuge: In der Straße "Neuer Weg" brachen die Täter an zwei Wagen die Arme jeweils eines Scheibenwischers ab. Am Rosenweg fehlte am Sonntagmorgen der Außenspiegel eines Autos. Ebenfalls gegen einen Außenspiegel richtete sich die Gewalt, die die Täter in der Hofstraße an einem Pkw ausübten. Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist nicht auszuschließen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

