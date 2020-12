Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Pflanzendiebstahl - Zeugen gesucht

RatzeburgRatzeburg (ots)

21. Dezember 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 13.-20.12. 2020 - Schnakenbek

Im Zeitraum vom 13.12.2020 bis zum 20.12.2020 wurden von einer Heidelbeerplantage in Schnakenberg Pflanzen entwendet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben Unbekannte in der Feldmark des Krüzener Weges in Schnakenbek einen Zaun heruntergedrückt, um so ungehindert auf eine Heidelbeerplantage zu gelangen. Dort gruben sie acht Büsche aus und entwendeten diese.

Die Höhe des Stehlgutes wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Polizeistation in Lauenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zum Diebstahl sowie zum Verbleib der Heidelbeerbüsche machen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04153/3071-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell