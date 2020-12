Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Gewerbeobjekt - drei Firmen betroffen

RatzeburgRatzeburg (ots)

21. Dezember 2020 | Kreis Stormarn - 18./20.12.2020 - Bad Oldesloe

In der Zeit vom 18.12.2020, 14:00 Uhr, bis zum 20.12.2020, 18:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in der Hermann-Bössow-Straße in Bad Oldesloe in ein Bürogebäude ein.

Die Täter gelangten auf das Dach des Gebäudes und brachen ein dortiges Oberlicht auf. Im Inneren wurden diverse Türen gewaltsam geöffnet und die Räumlichkeiten durchsucht. Im Anschluss verließen die Täter das Gebäude durch ein Fenster und flohen in unbekannte Richtung.

Betroffen von dem Einbruch sind drei Firmen, die sich das Gebäude teilen. Der entstandene Sachschaden konnte bisher noch nicht beziffert werden. Entwendet wurden eine Kaffeekasse sowie diverses Elektrowerkzeug. Der Wert des Stehlgutes wurde auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen.

