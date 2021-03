Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bleckmar - LKW stößt mit Traktor zusammen

Celle (ots)

Heute Vormittag befuhr ein LKW die Straße "An der Wassermühle in Richtung Hagen. An der Kreuzung Teichkamp missachtete er die Vorfahrt eines Traktors. Bei der Kollision im Kreuzungsbereich wurde u.a. das rechte Vorderrad des Traktors abgerissen. Betriebsstoffe liefen auf die Fahrbahn. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Der 38 Jahre alte Fahrer des Traktors wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell