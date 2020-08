Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses

Hohenleimbach (ots)

Am Montag, 24.08.2020, kam es gegen 16 Uhr in der Bergstraße in Hohenleimbach zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Linienbus. Der Linienbus war neben dem Busfahrer noch mit zwei Schülern im Alter von 13 und 17 Jahren besetzt. Durch den Zusammenstoß stieß das 13-jährige Kind mit dem Kopf gegen eine Trennscheibe und wurde dadurch leicht verletzt. Auch die Fahrerin des PKW wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide verletzten Personen wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

