POL-OS: Osnabrück: Täterfestnahme nach Pkw-Einbruch im Stadtteil Sonnenhügel

Osnabrück (ots)

Die Polizei konnte am frühen Dienstagmorgen einen 34-jährigen Mann festnehmen, der in ein Fahrzeug eingestiegen war und zuvor ein weiteres beschädigt hatte. Im Boelckeweg hörte ein aufmerksamer Hauseigentümer gegen 2 Uhr ein lautes Geräusch aus einem Carport. Als er der Sache auf den Grund ging, sah er einen Mann, der gerade die Heckscheibe eines Autos einschlug. Die sofort alarmierte Polizei war schnell vor Ort und konnte den flüchtenden Täter dank einer guten Personenbeschreibung unweit des Tatortes antreffen. Als der Mann den Streifenwagen erblickte, rannte er in einen Hinterhof und versteckte sich. Der Diensthund "Egon" entdeckte den Flüchtigen daraufhin in den dortigen Gärten liegend unter einem Baum. Die Beamten nahmen den Täter fest, brachten ihn zur Wache und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie neben Betäubungsmitteln auch Gegenstände, die man dem aufgebrochenen Auto im Boelckeweg zuordnen konnte. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 34-Jährige bereits vor dem Pkw-Einbruch im Boelckeweg ein weiteres Auto im Richthofenweg beschädigt hatte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der 34-Jährige im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens noch am Mittwoch zu einer Freiheitsstrafe von 4 Monaten verurteilt. Obwohl die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde, musste der Mann aufgrund eines noch bestehenden Haftbefehls ins Gefängnis.

