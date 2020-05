Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Offenburg (ots)

Ein 25-jähriger Pkw-Führer eines VW-Kleinwagens befuhr am 15.05.2020, gegen 20.40 Uhr, die B28 von Oberkirch kommend in Richtung Oppenau. In Höhe der Sportanlagen Oppenau gerät dieser Pkw-Lenker komplett auf die Gegenfahr, weshalb ein entgegenkommender Fahrzeugführer ebenfalls nach links auswich. In der Folge kam es zur Frontalkollision beider Fahrzeuge. Hierbei wurden die beiden Fahrzeuglenker sowie die Beifahrerin des entgegenkommenden Toyotas schwer verletzt. Laut weiteren Verkehrsteilnehmern war der Führer des Kleinwagens bereits vor dem Unfallgeschehen, durch seine rücksichtslose und schnelle Fahrweise im Bereich der B28 aufgefallen. Die verletzten Unfallbeteiligte wurden durch die Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht und dort stationär aufgenommen. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste geborgen. An den Pkws entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Bundesstraße 28 war bis 22.00 Uhr zum Zwecke der Unfallaufnahme voll gesperrt; anschließend konnte der Verkehr halbseitig an der Unfallörtlichkeit vorbeigeführt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Oppenau war mit rund 20 Mann vor Ort im Einsatz. Die Beamte der Verkehrspolizei Offenburg haben die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache aufgenommen.

/CFL

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell