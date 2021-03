Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Harderberg: Unbekannte entwenden BMW aus Neubaugebiet

Georgsmarienhütte (ots)

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte im Mamorweg ein hochwertiges Fahrzeug der Marke BMW gestohlen. Die graue Limousine vom Typ 540d XDrive wurde am Dienstag gegen 18.40 Uhr von dem Besitzer auf einer Hofeinfahrt an der Ecke zum Steinbrinksfeld abgestellt. Möglicherweise haben die Täter den zwei Jahre alten Wagen mittels Überbrückung des "Keyless Go" Signals geöffnet. Es könnte sein, dass das Fahrzeug noch mit den originalen Kennzeichen TE-BE 111 geführt wird. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den unbekannten Tätern machen können. Tel 05401/879500

