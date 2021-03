Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Werkzeugdiebstahl aus Rohbau

Fürstenau (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen haben Unbekannte aus einer sich derzeit im Rohbau befindlichen Pflegeeinrichtung in der Straße "Buten Porten" diverses Baustellenwerkzeug gestohlen. Ein Handwerker hatte den Diebstahl am Morgen gegen 7.30 Uhr bemerkt und die Polizei gerufen. Unklar ist, wie der oder die Täter in das gesicherte Gebäude der Pflegeeinrichtung gelangt sind. Hinweise nimmt die Polizei Fürstenau unter 05901/961480 entgegen.

