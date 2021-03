Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versuchte Pkw-Brandstiftung in der Hardinghausstraße

Osnabrück (ots)

Die Polizei Osnabrück ermittelt zurzeit wegen einer versuchten Brandstiftung. Zwischen Montagnachmittag (15 Uhr) und Dienstagmittag (14 Uhr) hatte ein Unbekannter versucht, einen älteren gelben VW Lupo in der Hardinghausstraße in Brand zu setzen. Der Kleinwagen war unweit der Straße "In den Bleeken" abgestellt worden. Der Täter schlug zunächst die Frontscheibe des Autos ein und übergoss dieses dann mit einer brennbaren Flüssigkeit. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3103 oder -2215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell