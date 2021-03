Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Unfallflucht am Gesundheitszentrum

Hasbergen (ots)

Am Montagmorgen kam es an der Osnabrücker Straße zu einer Unfallflucht. Dabei wurde zwischen 07.30 Uhr und 10.30 Uhr ein auf dem Parkplatz hinter dem Gesundheitszentrum abgestellter schwarzer VW Golf Plus von einem vermutlich hellen Fahrzeug an der Beifahrerseite beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher beging danach Fahrerflucht und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeistation in Hasbergen. Telefon: 05405-8954421.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell