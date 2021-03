Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Einbruch in Friseurgeschäft

Belm (ots)

In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in das im Marktkaufgebäude befindliche Friseurgeschäft eingebrochen. Die Täter verschafften sich über einen Nebeneingang gewaltsam Zutritt in das Gebäude und den Laden, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeuteten aber lediglich nur etwa 10 Euro Bargeld. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Belmer Polizei unter 05406-898630.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell