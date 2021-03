Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Zeugen nach Einbruch in Dreiparteienhaus gesucht

Wallenhorst (ots)

Am Montag sind bisher Unbekannte in ein Dreiparteienhaus in der Bennostraße eingebrochen. Der oder die Täter schlugen zwischen 05.00 Uhr und 16.00 Uhr eine Fensterscheibe des Objekts ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld und ein Smartphone und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei in Wallenhorst bittet Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, sich unter 05407-857000 zu melden.

