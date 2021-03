Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Verkaufsstand am Sportplatz aufgebrochen

Bad Laer (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag wurde auf dem Gelände des Sportvereins, An der Badeanstalt 1, ein hölzerner Verkaufsstand aufgebrochen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Stand, der direkt zwischen Turnhalle und Freibad gelegen ist. Der oder die Täter erbeuteten nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kein Diebesgut, der Sachschaden an der Tür und dem verschlossenen Getränkekühlschrank beläuft sich allerdings auf mehrere hundert Euro. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05401/879500

