Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Unbekannte beschädigen Warnfigur auf der Mindener Straße

Bissendorf (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen haben unbekannte Täter in der Mindener Straße eine Verkehrswarnfigur beschädigt. Die auf Höhe der Hausnummer 59 aufgestellte Warnfigur mit dem Namen "StreetBuddy" soll die Verkehrsteilnehmer zu einer langsamen Fahrweise animieren. Möglicherweise ereignete sich die Tat gegen 02.00 Uhr nachts. Vor einigen Wochen ist es bereits zu einer Sachbeschädigung an der Warnfigur gekommen. In diesem Zusammenhang konnten zwei Jugendliche auf Fahrrädern als Täter beobachtet werden. Wer Hinweise zu den Unbekannten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bissendorf unter 05402/985490.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell