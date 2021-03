Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Einbruch in Pizza-Bringdienst gesucht

Osnabrück (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht zum Montag unerlaubt Zutritt zu den Geschäftsräumen eines Pizza-Bringdienstes in der Lotter Straße. Zwischen 00:00 Uhr und 10:00 Uhr hebelte der Unbekannte mit roher Gewalt die seitliche Außentür des unweit der Einmündung Augustenburger Straße liegenden Geschäftes auf, schaute sich in den Räumlichkeiten um und erbeutete eine geringe Menge Bargeld. Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt die Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell