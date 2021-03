Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflüchtiger beschädigt Linienbus auf dem Konrad-Adenauer-Ring

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagabend ist es auf dem "Konrad-Adenauer Ring", in Höhe der Einmündung "Pottgraben", zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 18.50 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Lieferwagen auf der linken von zwei Geradeausspuren. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Lieferwagen in einer Linkskurve auf die Fahrspur eines 50-jährigen Busfahrers und kollidierte mit dem Bus. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der unbekannte Fahrer, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei dem verursachenden Lieferwagen um einen weißen Bulli mit ausländischem, möglicherweise tschechischem, Kennzeichen. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter 0541/ 327-2215 zu melden.

