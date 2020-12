Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 13-jähriger Vermisster ist wohlauf

SaarburgSaarburg (ots)

Der 13-jährige Junge, der seit dem 8. November aus einer Jugendeinrichtung in Taben-Rodt vermisst gemeldet worden war, ist am Montag, 30. November, anlässlich eines Behördentermins in Saarburg wohlbehalten wiederaufgetaucht. Er befindet sich jetzt in der Obhut eines Rechtsbeistandes. Weitere Angaben möchten wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht machen.

