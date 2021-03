Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Lindenstraße

Bad Essen (ots)

Am Sonntagnachmittag wurden die Polizei und die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in der Lindenstraße gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Mülltonne in Brand, die vor einem Wohnhaus abgestellt worden war. Ein Nachbar bemerkte gegen 16.15 Uhr die Flammen, alarmierte die Rettungskräfte und verständigte die Bewohner des Hauses. Die ca. 85 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bad Essen, Wittlage, Eielstädt, Harpenfeld, Lockhausen, Barkhausen, Linne und Hüsede löschten den Brand und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus. Verletzt wurde niemand. Der VW Polo brannte jedoch vollständig aus und ein neben dem Wohnhaus befindlicher Schuppen wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Zudem wurde durch die Hitzeentwicklung ein weiterer Pkw beschädigt. Das Wohnhaus ist aufgrund der Rauchentwicklung vorübergehend nicht bewohnbar. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Ursache des Feuers auf.

