Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 201203 Brüggen: Einbruchversuch in Einfamilienhaus

Kreis ViersenKreis Viersen (ots)

Am Donnerstag, zwischen 15:30 Uhr und 18:35 Uhr, versuchten unbekannte Täter durch Aushebeln der Terrassentür sich Zugang zu einem Einfamilienhaus auf der Herrenlandstraße in Brüggen zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei in Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 /kh (1060)

