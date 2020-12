Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 201203 Kempen: Versuchte Einbrüche in Einfamilienhäuser

KempenKempen (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Donnerstag in zwei Einfamilienhäuser auf dem Lindenweg einzubrechen, indem sie die Gitter der Kellerschächte zum Teil auftrennten. Eine Bewohnerin hörte gegen 02:00 Uhr verdächtige Geräusche und schaltete das Licht ein, was die Einbrecher möglicherweise von ihrem Vorhaben abbrachte. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02161-3770. /JP (1057)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Jürgen Pfeiffer

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell