Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Donnerstag fuhr eine 47-jährige Radfahrerin aus Kempen gegen 08.00 Uhr auf der Straße 'Am Bahnhof' in Richtung Kleinbahnstraße. Als sie an einem wartenden Kleintransporter vorbeifuhr, stieß sie mit dem Lenker an den Außenspiegel. In der Folge stürzte die Kempenerin und wurde leicht verletzt. /wg (1056)

