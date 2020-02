Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Einbruch in Baustoffhandel; Zeugen gesucht

Weinheim (ots)

Bislang unbekannte Täter bracht zwischen Samstag, 12 Uhr und Montag, 6 Uhr, in die Büroräume einer Baustofffirma in der Gewerbestraße ein. Dort flexten sie einen Tresor auf und entwendeten Bargeld. In welcher Höhe, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 entgegen.

