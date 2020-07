Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brennende Müllcontainer verrauchen Teile von einem Lebensmittelmarkt im Gutleutviertel.

Frankfurt am Main (ots)

Am gestrigen Abend (04.07.20) wurde die Feuerwehr gegen 23:15 Uhr zu einem Feuer in die Speicherstraße gerufen. Dort waren aus noch ungeklärter Ursache mehrere Müllcontainer, die vor einer Hausfassade abgestellt waren, in Brand geraten. Eine Ausbreitung des Brandes auf das Gebäude konnte von den alarmierten Einsatzkräften erfolgreich verhindert werden. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch bereits eine große Menge Brandrauch in das angrenzende Gebäude eingedrungen und hatte mehrere Räume eines dortigen Lebensmittelmarktes zum Teil stark verraucht. Mit Hilfe von mehreren motorbetriebenen Hochleistungslüftern wurde der Brandrauch von der Feuerwehr aus dem Gebäude wieder abgeführt. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann nicht beziffert werden. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Am dem Einsatz, der rund 1,5 Stunden in Anspruch nahm, waren insgesamt 20 Einsatzkräfte Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Rainer Heisterkamp

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell