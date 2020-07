Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: 20.000 Euro Sachschaden bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Oberrad.

Frankfurt am Main (ots)

Am heutigen Nachmittag (04.07.20) beschäftigte ein Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Offenbacher Landstraße in Oberrad die Feuerwehr. Gegen kurz nach 15:00 Uhr wurde der Leitstele ein Feuer in einem viergeschossigen Wohnhauses gemeldet. In einer Küche einer Wohnung im 2. OG war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Durch dass schnelle Eingreifen der Feuerwehr, die das Feuer sowohl vom Korb einer auf der Offenbacher Landstraße in Stellung gebrachten Drehleiter, als auch von einem mit Atemschutzgeräten ausgerüsteten Trupp über den Treppenraum des Hauses bekämpfte, konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert und das Feuer rasch gelöscht werden. Aufgrund der starken Rauchausbreitung innerhalb des Gebäudes, mussten die Einsatzkräfte insgesamt 18 Wohnungen auf eine mögliche Verrauchung kontrollieren. Einige Wohnungen, deren Bewohner nicht anwesend waren, mussten dazu gewaltsam geöffnet werden. Die vom Brand betroffene Wohnung ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar, die übrigen Wohnung blieben weitestgehend unversehrt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unbekannt und wird von der Polizei ermittelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Offenbacher Landstraße in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Am Einsatz waren insgesamt rund 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt. Einsatzende war gegen 16:45 Uhr.

