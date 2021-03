Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Mehrere Fahrzeuge nach Diebesgut durchwühlt

Melle (ots)

In der Nacht zu Montag trieben Unbekannte in den Straßen "Loheide" und "Am Halbrink" ihr Unwesen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 22.15 und 07.20 Uhr Zutritt zu den Innenräumen mehrerer abgestellter Pkw. Sie durchwühlten die Fahrzeuge der verschiedensten Hersteller nach Wertgegenständen, stahlen Geldbörsen und Schlüssel und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Ermittler der Polizei Melle bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05422/920600 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell