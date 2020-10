Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht in Warburg, Hundegasse - Zeugen gesucht

Warburg (ots)

Am Samstag, 24.10.2020, parkte auf einem Hotelparkplatz an der Hundegasse in Warburg ein blauer VW Golf Kombi mit auswärtigem Kennzeichen. Der Fahrer stellte anschließend eine Beschädigung an der hinteren Tür der Beifahrerseite fest. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Nun werden Personen gesucht, die am 24.10.2020 im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 12:45 Uhr Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/9620 zu melden. /ell

