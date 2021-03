Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Zeugen nach Motorraddiebstahl im Ortsteil Schafbrink gesucht

Bohmte (ots)

Am Montagnachmittag hat ein bislang unbekannter Täter in der Straße "Auf dem Ellerkamp" ein Motorrad der Marke Yamaha gestohlen. Das blau-silberne Kraftrad, mit dem amtlichen Kennzeichen OS-JQ 70, wurde zuvor gegen 14.00 Uhr von dem Eigentümer unter einem Carport abgestellt. Als der Eigentümer um etwa 18.00 Uhr zurückkehrte, musste er das Fehlen seines Fahrzeuges feststellen. Möglicherweise wird das Motorrad noch mit den originalen Kennzeichen geführt. Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib des Kraftrades nimmt die Polizei in Bohmte unter 05471/9710 entgegen.

