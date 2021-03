Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Unfall auf der Schulallee

Bad Essen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag an der Ecke Schulallee/Kuhweg ereignete. Die Fahrerin eines Renault Kadjar war gegen 13.05 Uhr auf dem Kuhweg unterwegs und wollt in der abknickenden Vorfahrt in Richtung Lindenstraße weiterfahren. Dabei übersah die 69-Jährige einen auf der Schulallee von rechts kommenden, vofahrtsberechtigten Mercedes, dessen 29-jährige Fahrerin in der Folge in die Beifahrerseite des Renault fuhr. Durch den Zusammenstoß prallte der Renault gegen eine Ampel der Wittlager Kreisbahn und kam schließlich auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Beide Fahrerinnen zogen sich leichte Verletzungen zu, die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

