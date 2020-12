Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch

Zeugen gesucht

MoersMoers (ots)

Unbekannte brachen am Sonntag gegen 22.40 Uhr in einen Baumarkt an der Franz-Haniel-Straße ein. Im Rahmen der Ermittlungen fanden die Beamten auf einem angrenzenden Grundstück mehrere originalverpackte Leitern, die die Täter zurückgelassen hatten. Was sie genau erbeuteten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Moers, Tel.: 02841 / 1710, entgegen.

