Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Einbruch in Einfamilienhaus, Polizei sucht Zeugen

HamminkelnHamminkeln (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag, 25.12.2020, 16:00 Uhr bis Samstag, 26.12.2020, 00:15 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter nach Aufhebeln der zur Gebäuderückseite gelegenen Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Straße Daßhorst in Hamminkeln ein und durchsuchten das gesamte Wohnhaus. Zur Tatbeute kann momentan noch keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hamminkeln unter der Rufnummer 02852/966100.

