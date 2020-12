Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort, Widerstand gegen Polizeibeamte

Kamp-LintfortKamp-Lintfort (ots)

Am Donnerstag, 24.12.2020 gegen 21:00 Uhr kam es in Kamp-Lintfort zu einem Widerstand gegen Polizeibeamtinnen. Ein 20-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort wurde nach einer Sachbeschädigung angetroffen. Er versuchte zunächst zu flüchten, konnte aber festgehalten werden. Dabei leistete er Widerstand und spuckte die eingesetzten 40- und 25-jährigen Polizeibeamtinnen an. Weiterhin trat und schlug er nach ihnen. Der 20-jährige Mann verletzte sich dabei leicht und konnte nach kurzer ambulanter Behandlung in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige gefertigt und eine Blutprobe entnommen. Die Polizeibeamtinnen blieben unverletzt.

