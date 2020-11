Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Ein- und Aufbrüche

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Bottrop:

An der Hasenhegge hat ein aufmerksamer Zeuge am Montagabend einen mutmaßlichen Autoaufbrecher beobachtet. Der Zeuge rief die Polizei, nachdem ein unbekannter Mann gegen 22 Uhr eine Scheibe an einem schwarzen Peugeot eingeschlagen hatte. Gestohlen wurde nichts. Der Täter konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung flüchten. Er wurde folgendermaßen beschrieben: männlich, etwa 1,75m groß, normale bis schmächtige Figur, bekleidet mit einem dunklen Oberteil, einer hellen Hose und eine dunkle Kappe.

Marl:

Auf der Johannes-Brahms-Straße wurde zwischen Montagmorgen und Montagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die unbekannten Täter zuerst, mehrere Fenster aufzuhebeln. Weil das nicht funktionierte, wurde schließlich die Terrassentür aufgebrochen. Die Täter erbeuteten Bargeld.

Recklinghausen:

Auf der Straße Am Sandershof sind unbekannte Täter am Montagnachmittag in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Gestohlen wurde ein Fahrrad (E-Bike). Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

