Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges E-Mountainbike bei Probefahrt gestohlen

OsnabrückOsnabrück (ots)

Ein Unbekannter betrat am Mittwoch gegen 11.05 Uhr einen Fahrradladen an der Bremer Straße und interessierte sich für ein hochwertiges E-Mountainbike des Herstellers Flyer, Modell Uproc. Der ca. 30 Jahre alte Mann lieh sich das Fahrrad für eine Probefahrt, von der er nicht zurückkehrte. Der Täter war ca. 1,80m groß, hatte schwarze, kurze Haare und trug einen weißen Mund-Nasen-Schutz. Er sprach "gebrochen" Englisch (mit osteuropäischem Akzent) und war mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Jacke (mit Kapuze) und weißen Stiefeln bekleidet. Bei dem Diebesgut, mit dem er in Richtung stadteinwärts fuhr, handelt es sich um ein vollgefedertes, blaues 29-Zoll-Rad mit einer hochwertigen Beleuchtungseinrichtung. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Mountainbikes erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3240.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

