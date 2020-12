Polizei Bochum

POL-BO: Geschlagen aus Eifersucht: Gesuchter stellt sich kurz nach Fahndungsaufruf

Bochum

Blitzschneller Fahndungserfolg: Nicht einmal drei Stunden nach der Veröffentlichung seines Fotos hat sich der Gesuchte auf der Wache gestellt. Dem 22-jährigen Bochumer wird vorgeworfen, eine 32-Jährige bei einem Date geschlagen zu haben.

Die Tat hatte sich am 9. Juni in Bochum-Wiemelhausen ereignet. Bei ihrem dritten Date kontrollierte der 22-Jährige erst das Handy der 32-jährigen Bochumerin, beleidigte sie dann und schlug schließlich zu, vermutlich getrieben von Eifersucht. Mit richterlichem Beschluss hat die Polizei am Mittwoch, 16. Dezember, ein Fahndungsbild veröffentlicht. Knapp drei Stunden später stellte sich der Mann.

Die Polizei dankt allen, die sich an der Suche beteiligt haben. Bitte löschen Sie das Foto.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell