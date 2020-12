Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Kehrmaschine umgekippt - Fahrer verletzt

Nachtragsmeldung

BochumBochum (ots)

Am heutigen Mittwoch berichteten wir an dieser Stelle https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4792415 von einem Verkehrsunfall auf der Schattbachstraße in Bochum, bei dem der Fahrer (31) einer Kehrmaschine verletzt worden ist.

Nach Angaben eines Zeugen stieg der an dem Unfall beteiligte Opel-Fahrer kurz aus, setzte seine Fahrt dann aber fort - ohne sich um den verletzten 31-Jährigen und die Schadensregulierung zu kümmern.

Dieser Mann, augenscheinlich ein Senior, hat eine untersetzte Figur, einen Glatzenansatz und trug eine beigefarbene Jacke, eine graue Hose sowie schwarze Schuhe mit weißen Sohlen. Bei dem grauen Pkw handelt es sich vermutlich um einen Opel Meriva.

Die Unfallfluchtermittler aus dem Bochumer Verkehrskommissariat bitten zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 um Hinweise.

