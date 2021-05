Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Verunfallter 35-Jähriger auf der Gahlener Straße

Recklinghausen (ots)

Ein 35-jähriger Autofahrer aus Duisburg verunfallte auf der Gahlener Straße und wurde, schwer verletzt, mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Zuvor war der Mann am Montag, gegen 15 Uhr, auf der Gahlener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. Etwa 50m nach der Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße geriet der Fahrer auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte er mit einer Mittelinsel, beschädigte ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen und prallte schließlich gegen einen Baum. Der Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Straßenabschnitt komplett ab. Das Auto wurde aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt.

