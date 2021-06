Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: unbekannter Rohrreiniger verübt Körperverletzung

Ludwigsburg (ots)

Mit einem unprofessionell auftretenden Handwerker, der letztlich sogar handgreiflich wurde, bekamen es Anwohner der Leipziger Straße in Schönaich am Mittwochabend zu tun. Aufgrund andauernder Probleme mit den Wasserleitungen im Haus beauftragten ein Ehepaar telefonisch über eine Mobilnummer eine Rohrreinigungsfirma. Im Anschluss fand sich ein vermeintlicher Handwerker ein, der nach einer kurzen Inaugenscheinnahme für eine Stunde Arbeit mindestens 500 Euro festsetzte. Sollte er keinen Auftrag erhalten, fielen Anfahrtskosten von 170 Euro an. Das Ehepaar weigerte sich auf diese Forderungen einzugehen und teilte dem Unbekannten mit, dass sie stattdessen die Polizei verständigen werden. Hierauf stieß der Täter das betagte Ehepaar zur Seite, so dass der Mann stürzte und die Frau gegen eine Tür stieß. Beide erlitten leichte Verletzungen. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Der Täter wurde als zwischen 180 und 185 cm groß, etwa 30 bis 35 Jahre alt und korpulent mit kurzen, dunklen Haaren beschrieben. Er trug eine Jeans, ein T-Shirt und blaue, ältere Turnschuhe. Er war mit einem dunkelblauen, als Sportlimousine bezeichneten PKW unterwegs, den er zwischen 19.20 Uhr und 19.40 Uhr in der Leipziger Straße abgestellt hatte. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0, in Verbindung zu setzen.

