Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Briefkasten gestohlen und Briefe geöffnet

Von Dienstag auf Mittwoch machte ein Unbekannter Beute in Eislingen.

Ulm (ots)

Vermutlich in den Nachtstunden riss ein Unbekannter den Briefkasten eines Briefzustellers in der Sängerstraße ab. Im Anschluss drehte er den Briefkasten um und schüttelte die Briefe heraus. Die öffnete er und suchte wohl nach Wertsachen. Ob sich in den Briefen Wertsachen befanden, ist nicht bekannt. Lediglich in einem Fall befanden sich wohl FFP2 Masken in einem Umschlag die der Täter mitnahm. Das Polizeirevier Eislingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 0162729

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell