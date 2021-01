Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Tiefenbach - Frau nach Unfall leicht verletzt

Nach der Fahrt durch eine Schneewehe überschlug sich am Dienstag bei Tiefenbach ein Auto.

Ulm (ots)

Die 20-Jährige war nach Angaben der Polizei von Tiefenbach in Richtung Hofen unterwegs. Dort fuhr die Frau gegen 16.45 Uhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit in eine Schneeverwehung. Im weiteren Verlauf geriet ihr VW ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Das Auto blieb in einem Feld auf dem Dach liegen. Die Frau war angegurtet und erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Zuvor konnte sich die Frau selbst aus dem Auto befreien. An diesem entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

Bei Schnee und Eis gilt vor allem: Runter vom Gas! Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Besondere Aufmerksamkeit gilt an Tagen, wenn der Wind den Schnee auf die Fahrbahnen weht. Dann können überraschend Wehen die Straßen bedecken. Zu starkes Bremsen oder Übersteuern in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit führt dann häufig zu Unfällen.

