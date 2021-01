Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Erneuter Einbruch scheitert

In der Nacht zum Dienstag machte sich in Ehingen ein Unbekannter an einem Gebäude zu schaffen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, drang ein Täter vergangene Woche am gleichen Gebäude in der Berkacher Straße in einen Kellerraum ein. Wir berichteten (www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4818935). Diesmal versuchte der Täter, zwei Türen aufzubrechen. Beide hielten stand, jedoch blieb ein Schaden von etwa 2.500 Euro zurück. Die Polizei aus Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie prüft auch einen möglichen Tatzusammenhang.

Hinweis der Polizei: Der Fall zeige, dass viele Einbrüche durch stabile Türen und der richtigen Sicherungstechnik verhindert werden können. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Täter ihr Vorhaben meist schnell auf. Über Sicherungstechnik informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen (Tel. 0731/188-1444) sowie die Broschüren der Polizei. Hinweise finden sie auch im Internet unter www.k-einbruch.de

